Хабиб Нурмагомедов: После боя придумали, что Макгреор забеременел или еще что, но он у меня на прицеле

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет провести бой против ирландца Конора Макгрегора.

— После турнира UFC 205 вы не оказывались с Конором в одном помещении?

— UFC делало все, чтобы мы не оказались в одном помещении. Так что мы не виделись.

— Что случилось, когда увиделись до турнира?

— Конор посмотрел, я сказал: «Что смотришь? Я тебе лицо сломаю». Он сказал: «Посмотрим». Дальше все есть на видео. Я готов ответить за свои слова.

— Вы же раньше неплохо общались?

— Я с ним никогда не общался. Если мы сфоткались, это не значит, что мы хорошо общались. Мы виделись, но это не значит, что Конор мой друг.

— Почему у вас возникла неприязнь, если раньше все было ровно?

— Знаете, как Владимир Владимирович сказал: «Если драки не избежать, бей первым». Если мы все равно должны подраться, то чего ждать? У него есть то, за чем я иду всю свою жизнь. Я ему обозначил, что серьезно на него настроен.

Сейчас после боя они уже придумали, что Конор забеременел или еще что-то, но пускай знают, что он у меня на прицеле, - цитирует Макгрегора «Матч ТВ».

Напомним, что Хабиб мог провести бой с чемпионом в легком весе Эдди Альваресом, однако позже руководство UFC приняло решение, что соперником Альвареса на UFC 205 станет Конор Макгрегор. Ирландец взял верх и стал чемпионом в двух весовых категориях, а Нурмагомедов в свою очередь досрочно победил американца Майкла Джонсона.