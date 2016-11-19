Хабиб Нурмагомедов: После боя придумали, что Макгреор забеременел или еще что, но он у меня на прицеле
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет провести бой против
ирландца Конора Макгрегора.
— После турнира UFC 205 вы не оказывались
с Конором в одном помещении?
— UFC
делало все, чтобы мы не оказались в одном помещении. Так что
мы не виделись.
— Что случилось, когда увиделись
до турнира?
— Конор
посмотрел, я сказал: «Что смотришь? Я тебе лицо сломаю».
Он сказал: «Посмотрим». Дальше все есть на видео. Я готов
ответить за свои слова.
— Вы же раньше неплохо общались?
— Я с ним
никогда не общался. Если мы сфоткались, это не значит, что
мы хорошо общались. Мы виделись, но это не значит, что
Конор мой друг.
— Почему у вас возникла
неприязнь, если раньше все было ровно?
— Знаете,
как Владимир Владимирович сказал: «Если драки не избежать, бей
первым». Если мы все равно должны подраться, то чего ждать?
У него есть то, за чем я иду всю свою жизнь. Я ему
обозначил, что серьезно на него настроен.
Сейчас
после боя они уже придумали, что Конор забеременел или еще что-то,
но пускай знают, что он у меня на прицеле, - цитирует
Макгрегора «Матч ТВ».
Напомним, что Хабиб мог провести бой с чемпионом в легком весе Эдди Альваресом, однако позже руководство UFC приняло решение, что соперником Альвареса на UFC 205 станет Конор Макгрегор. Ирландец взял верх и стал чемпионом в двух весовых категориях, а Нурмагомедов в свою очередь досрочно победил американца Майкла Джонсона.