Пресс-атташе «Ростова» извинился перед болельщиками «Рубина» за переписку в твиттере
Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский принес
извинения болельщикам «Рубина». Он рассказал, чем было вызвано его
эмоциональное общение в твиттере с одним из болельщиков.
«Мне сейчас поступает много звонков и смс. Мое эмоциональное сообщение было адресовано конкретному человеку, с которым мы сегодня переписывались в твиттере. Этот человек вчера находился на трибуне с плакатом, на котором было написано недопустимое оскорбление нашего игрока Сердара Азмуна.
Хотел бы извиниться перед болельщиками ФК «Рубин», которые восприняли мои слова
конкретному человеку на свой счет», - цитирует Бодылевского «Р-Спорт».
Отметим, что человек, о котором говорит Бодылевский, сидел на трибуне во время матча «Рубина» и «Ростова» и держал плакат с изображением Сердара Азмуна и надписью «лжец» на английском языке. Матч «Рубин» - «Ростов» завершился со счетом 0:0.
Матч
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, Набиуллин, Мвила, Лестьенн (Девич, 71), Жемалетдинов, Жонатас, Рочина (Гарсия, 80)
Ростов: Джанаев, Гранат, Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Гацкан (Препелицэ, 83), Калачёв, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров, 77)
Предупреждения:
Жемалетдинов, 79 - Гацкан, 29; Навас, 57
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция