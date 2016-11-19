Пресс-атташе «Ростова» извинился перед болельщиками «Рубина» за переписку в твиттере

Пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский принес извинения болельщикам «Рубина». Он рассказал, чем было вызвано его эмоциональное общение в твиттере с одним из болельщиков.

«Мне сейчас поступает много звонков и смс. Мое эмоциональное сообщение было адресовано конкретному человеку, с которым мы сегодня переписывались в твиттере. Этот человек вчера находился на трибуне с плакатом, на котором было написано недопустимое оскорбление нашего игрока Сердара Азмуна.

Хотел бы извиниться перед болельщиками ФК «Рубин», которые восприняли мои слова конкретному человеку на свой счет», - цитирует Бодылевского «Р-Спорт».

Отметим, что человек, о котором говорит Бодылевский, сидел на трибуне во время матча «Рубина» и «Ростова» и держал плакат с изображением Сердара Азмуна и надписью «лжец» на английском языке. Матч «Рубин» - «Ростов» завершился со счетом 0:0.