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«Лада» одержала вторую победу над «Виборгом» и вышла в групповой этап Кубка ЕГФ

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«Лада» выиграла в гостях у «Виборга» (28:22) во втором матче третьего раунда Кубка ЕГФ и вышла в групповой этап турнира.

Самой результативной в составе российского клуба стала олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева, забившая шесть голов.

Напомним, первый матч в Тольятти «Лада» выиграла со счетом 28:22.

Кубок ЕГФ

Женщины

3-й раунд

2-й матч

«Виборг» (Дания) – «Лада» (Россия) – 22:28 (10:13)

«Лада»: Цивка, Уткина; Дмитриева (6), Какмоля (4), Малашенко (4), Самохина (4), Горшкова (3), Голец (2), Носикова (2), Санникова (2), Снопова (1), Карпачева, Краснова, Щербак.

Первый матч – 26:29.

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