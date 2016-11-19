«Лада» одержала вторую победу над «Виборгом» и вышла в групповой этап Кубка ЕГФ
«Лада» выиграла в
гостях у «Виборга» (28:22) во втором матче третьего раунда Кубка ЕГФ и вышла в
групповой этап турнира.
Самой результативной в составе российского клуба стала олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева, забившая шесть голов.
Напомним, первый матч в Тольятти «Лада» выиграла со счетом 28:22.
Кубок ЕГФ
Женщины
3-й раунд
2-й матч
«Виборг» (Дания) – «Лада»
(Россия) – 22:28 (10:13)
«Лада»: Цивка, Уткина; Дмитриева (6), Какмоля (4), Малашенко (4), Самохина (4), Горшкова (3), Голец (2), Носикова (2), Санникова (2), Снопова (1), Карпачева, Краснова, Щербак.
Первый матч – 26:29.
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