Клаасен и Рам вышли в финал Итогового турнира АТР
На Итоговом турнир АТР в Лондоне продолжаются
соревнования в парном разряде. В финал пробилась пара Равен Клаасен (ЮАР)/Раджив Рам (США).
В полуфинале они обыграли дуэт Джейми Маррэй
(Великобритания)/Бруно Соарес (Бразилия). Итоговый счет матча – 6:1, 6:4. В
финале Клаасен и Рам сыграют против пары Хенри Континен
(Финляндия)/Джон Пирс (Австралия).
Итоговый турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 500 000 долларов
Парный разряд
1/2 финала
Матч
Маррэй/Соарес () - Клаасен/Рам () - 1:6, 4:6
Место и дата
19 ноября 22:05, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически