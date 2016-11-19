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Клаасен и Рам вышли в финал Итогового турнира АТР

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На Итоговом турнир АТР в Лондоне продолжаются соревнования в парном разряде. В финал пробилась пара Равен Клаасен (ЮАР)/Раджив Рам (США).

В полуфинале они обыграли дуэт Джейми Маррэй (Великобритания)/Бруно Соарес (Бразилия). Итоговый счет матча – 6:1, 6:4. В финале Клаасен и Рам сыграют против пары Хенри Континен (Финляндия)/Джон Пирс (Австралия).

Итоговый турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 500 000 долларов
Парный разряд
1/2 финала

Матч

Маррэй/Соарес () - Клаасен/Рам () - 1:6, 4:6

Место и дата

19 ноября 22:05, , Онлайн-трансляция

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