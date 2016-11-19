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32 сэйва Василевского помогли «Тампе» всухую обыграть «Филадельфию»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Тампа-Бэй» одержала победу над «Филадельфией» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 32 броска и был признан первой звездой матча.

Шайбы на счету Тайлера Джонсона, Ондржея Палата и Джонатана Друэна.

Форвард Владислав Наместников сделал свою шестую в сезоне голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Филадельфия - Тампа-Бэй - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы:

Джонсон (Филппула, Киллорн), 14:25 (0:1 - бол.). Палат (Наместников), 27:40 (0:2). Друэн (Палат), 44:26 (0:3).

Место и дата

19 ноября 21:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

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