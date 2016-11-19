«Ренн» и «Анже» сыграли вничью
Матч 13-го тура чемпионата Франции между «Ренном»
и «Анже» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
В составе хозяев счет открыл Джованни Сио. На
82-й минуте сравнял результат Николя Пепе. Отметим, что гости с 56-й минуты
играли в меньшинстве после удаления Ромена Тома, а на 90-й минуте был удален еще и Шейх Ндойе.
«Ренн» набрал 21 очко и занимает шестое место. У «Анже»
18 очков и десятое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
13-й тур
Матч
Голы
Состав
Ренн: Костиль, Бааль, Данзе, Гнаньон, Мендеш, Эну (Эрасмус, 87), Гросицки (Энрике, 80), Андре, Гуркюфф Й. (Диакаби, 70), Фернандес, Сьо
Анже: Мишель, Траоре И., Андро, Томас, Сантамария, Н'Дойе, Маньяни (Павлович, 67), Капелле (Пепе, 67), Манку, Суну (Висса, 79), Дьедиу
Предупреждения:
Гуркюфф Й., 69; Мендеш, 74 - Андро, 36; Манку, 57
Удаления:
Судья:
Бенуа Бастин (Франция)
Место и дата
19 ноября 22:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция