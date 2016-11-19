«Ренн» и «Анже» сыграли вничью

Матч 13-го тура чемпионата Франции между «Ренном» и «Анже» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

В составе хозяев счет открыл Джованни Сио. На 82-й минуте сравнял результат Николя Пепе. Отметим, что гости с 56-й минуты играли в меньшинстве после удаления Ромена Тома, а на 90-й минуте был удален еще и Шейх Ндойе.

«Ренн» набрал 21 очко и занимает шестое место. У «Анже» 18 очков и десятое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

13-й тур