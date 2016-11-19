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Елена Радионова: Это был лучший прокат в сезоне

Источник:  ISUКомментарии

Победительница этапа «Гран-при» Cup of China Елена Радионова оценила свое выступление в произвольной программе.

«Мое выступление было небезупречным, но это лучший прокат в сезоне, как с точки зрения прыжков, так и всей программы в целом. Меня переполняют позитивные эмоции, и я счастлива, что добилась такого результата», – приводит официальный сайт ISU слова Радионовой.

Напомним, по сумме короткой и произвольной программ Радионова получила от судей 205,90 балла.

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