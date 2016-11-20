Директор мордовской школы спортивной ходьбы: Мы не признаем, что Чегин виноват. Для нас он всегда остается героем

Директор мордовской школы спортивной ходьбы Вера Начаркина сказала, что не осуждает тренера Виктора Чегина. Напомним, что Чегин был дисквалифицирован за применение допинга.

«Мы не признаем то, что Чегин виноват, честно. Он для нас всегда остается героем. Он воспитал столько спортсменов, которые с благодарностью его вспоминают, помнят, чтут. И меня тоже никто не может переубедить, что Чегин вот такой, его нужно сажать в тюрьму.

Он столько добра принес! А для республики сколько он [сделал], для каждого лично спортсмена! Обвиняют — это просто сильных людей убирают. Школа-то у нас сильная, бросается в глаза», - цитирует Начаркину Meduza.

Чегин обвиняется в нарушении пунктов 2.8 («Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или запрещенного метода») и 2.9 («Соучастие») Общероссийских антидопинговых правил.

Напомним, ранее двое подопечных Виктора Чегина - ходоки Сергей Кирдяпкин и Ольга Каниськина, были лишены соответственно золотой и серебряной медалей Олимпиады-2012 по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне за нарушение антидопинговых правил.