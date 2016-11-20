«Синара» и «Дина» сыграли вничью
«Синара» из
Екатеринбурга и «Дина» из Москвы сыграли вничью в матче восьмого тура чемпионата России по мини-футболу.
Встреча,
прошедшая в субботу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 5:5. В составе
хозяев дублем отметился Денис Аширов, а еще по голу забили Максим Герасимов, Константин
Агапов и Валерий Демин. У гостей дублем отметились Эскердинья и Глеб Разоренов,
а еще один мяч провел Дмитрий Прудников.
Таким образом, «Синара»
набрала 18 очков и вышла на пятое место в турнирной таблице. У «Дины» стало 21
очко. Она идет третьей.
В своих
следующих матчах «Дина» 11 декабря примет подмосковное «Динамо», а «Синара» в
тот же день на выезде сыграет с «Ухтой».
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