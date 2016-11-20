«Синара» и «Дина» сыграли вничью

«Синара» из Екатеринбурга и «Дина» из Москвы сыграли вничью в матче восьмого тура чемпионата России по мини-футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Екатеринбурге, завершилась со счетом 5:5. В составе хозяев дублем отметился Денис Аширов, а еще по голу забили Максим Герасимов, Константин Агапов и Валерий Демин. У гостей дублем отметились Эскердинья и Глеб Разоренов, а еще один мяч провел Дмитрий Прудников.

Таким образом, «Синара» набрала 18 очков и вышла на пятое место в турнирной таблице. У «Дины» стало 21 очко. Она идет третьей.

В своих следующих матчах «Дина» 11 декабря примет подмосковное «Динамо», а «Синара» в тот же день на выезде сыграет с «Ухтой».