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Павел «Pavel» Бельтюков стал чемпионом Gamegune 2016

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Российский игрок команды Millenium Павел «Pavel» Бельтюков стал победителем турнира Gamegune 2016 по Hearthstone.

В финальном матче Pavel обыграл испанца Марио «Mariodela» Лоренте со счетом 3:0. Павел заработал 12 000 евро, а Марио досталось 6 000 евро.

Gamegune 2016 проходил 18-19 ноября в Доностия-Сан-Себастьян, Испания. На турнире принимали участие 16 игроков. Призовой фонд турнира составил 25 200 евро.

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