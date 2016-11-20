Павел «Pavel» Бельтюков стал чемпионом Gamegune 2016
Российский игрок команды Millenium Павел «Pavel» Бельтюков стал победителем турнира Gamegune 2016 по Hearthstone.
В финальном матче Pavel обыграл испанца Марио «Mariodela» Лоренте со счетом 3:0. Павел заработал 12 000 евро, а Марио досталось 6 000 евро.
Gamegune 2016 проходил 18-19 ноября в Доностия-Сан-Себастьян, Испания. На турнире принимали участие 16 игроков. Призовой фонд турнира составил 25 200 евро.
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