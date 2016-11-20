Хет-трик Роналду помог «Реалу» разгромить «Атлетико»

Футболисты мадридского «Атлетико» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Испании крупно проиграли землякам из «Реала».

Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В их составе все три мяча, причем один с пенальти, забил португальский нападающий Криштиану Роналду.

Таким образом, «Реал» одержал пятую победу подряд в чемпионате Испании, набрал 30 очков и увеличил до четырех очков преимущество над «Барселоной», которая занимает второе место. У «Атлетико» осталось 21 очко. Команда Диего Симеоне проиграла второй матч подряд и осталась на пятом месте.

В матчах следующего тура «Атлетико» 27 ноября в гостях сыграет с «Осасуной», а «Реал» 26 ноября примет «Спортинг».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Атлетико» - «Реал».