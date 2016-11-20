Джокович обыграл Нисикори и вышел в финал Итогового турнира АТР, где сыграет с Маррэем

Матч 1/2 финала Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) между сербом Новаком Джоковичем и японцем Кеи Нисикори завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:1 в пользу Джоковича.

Матч продолжался один час и шесть минут. Джокович сделал три эйса при четырех у соперника, оба теннисиста совершили по одной двойной ошибке. В финале Джокович сыграет с Энди Маррэем, который ранее обыграл канадца Милоша Раонича.

Напомним, что во время матча на корт пытался прорваться зритель, но его остановила охрана. Фотографии вы можете посмотреть здесь.

Итоговый турнир АТР

Лондон (Великобритания

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 500 000 долларов

Одиночный разряд

1/2 финала