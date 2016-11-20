Роналду вышел на первое место по числу голов в матчах с «Атлетико»

Футболисты мадридского «Реала» в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании крупно обыграли земляков из «Атлетико» - 3:0. Все три гола в составе гостей забил португалец Криштиану Роналду.

Благодаря хет-трику Роналду вышел на первое место по числу голов в дерби с «Атлетико». Теперь на счету португальца 18 забитых мячей. Таким образом, Роналду превзошел прежнее достижение, которое принадлежало Альфредо Ди Стефано (17 голов).

Таким образом, «Реал» одержал пятую победу подряд в чемпионате Испании, набрал 30 очков и увеличил до четырех очков преимущество над «Барселоной», которая занимает второе место. У «Атлетико» осталось 21 очко. Команда Диего Симеоне проиграла второй матч подряд и осталась на пятом месте.

В матчах следующего тура «Атлетико» 27 ноября в гостях сыграет с «Осасуной», а «Реал» 26 ноября примет «Спортинг».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Атлетико» - «Реал».