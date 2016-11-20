Роналду вышел на первое место по числу голов в матчах с «Атлетико»
Футболисты мадридского «Реала»
в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании крупно обыграли земляков из «Атлетико»
- 3:0. Все три гола в составе гостей забил португалец Криштиану Роналду.
Благодаря хет-трику Роналду
вышел на первое место по числу голов в дерби с «Атлетико». Теперь на счету
португальца 18 забитых мячей. Таким образом, Роналду превзошел прежнее
достижение, которое принадлежало Альфредо Ди Стефано (17 голов).
Таким образом, «Реал» одержал
пятую победу подряд в чемпионате Испании, набрал 30 очков и увеличил до четырех
очков преимущество над «Барселоной», которая занимает второе место. У «Атлетико»
осталось 21 очко. Команда Диего Симеоне проиграла второй матч подряд и осталась
на пятом месте.
В матчах следующего тура
«Атлетико» 27 ноября в гостях сыграет с «Осасуной», а «Реал» 26 ноября примет
«Спортинг».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Атлетико» - «Реал».
Матч
Голы
Роналду 23 (0:1). Роналду 71 (0:2 - пен.). Роналду 77 (0:3).
Состав
Атлетико: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Луис, Сауль, Коке, Карраско, Габи (Корреа, 60), Торрес (Гамейро, 61), Гризманн
Реал: Навас, Марсело, Варан, Карвахаль, Начо, Бэйл, Модрич, Васкес (Асенсио, 86), Иско (Бензема, 80), Ковачич, Роналду (Родригес, 84)
Предупреждения:
Габи, 26; Коке, 64; Годин, 70; Корреа, 84 - Роналду, 64; Васкес, 78
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
19 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция