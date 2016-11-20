Карло Анчелотти: Я доволен игрой, но не результатом

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против дортмундской «Боруссии» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

«Мы расстроены тем, что проиграли в этом сложном матче. Дортмундцы хорошо начали встречу, затем мы смогли вернуться в игру. Спустя 20 минут мы были лучше. Я доволен игрой своей команды против такого сильного соперника, но не результатом», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Единственный гол на 11-й минуте забил форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, которому ассистировал Марио Гетце, вернувшийся в «Боруссию» из «Баварии» минувшим летом.

Благодаря этой победе «Боруссия» набрала 21 очко и догнала «Кельн» и «Герту». «Бавария» осталась на втором месте с 24 очками, а единоличным лидером бундеслиги остался «РБ Лейпциг».

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