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Карло Анчелотти: Я доволен игрой, но не результатом

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против дортмундской «Боруссии» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

«Мы расстроены тем, что проиграли в этом сложном матче. Дортмундцы хорошо начали встречу, затем мы смогли вернуться в игру. Спустя 20 минут мы были лучше. Я доволен игрой своей команды против такого сильного соперника, но не результатом», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Единственный гол на 11-й минуте забил форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, которому ассистировал Марио Гетце, вернувшийся в «Боруссию» из «Баварии» минувшим летом.

Благодаря этой победе «Боруссия» набрала 21 очко и догнала «Кельн» и «Герту». «Бавария» осталась на втором месте с 24 очками, а единоличным лидером бундеслиги остался «РБ Лейпциг».

Бундеслига

11-й тур

Матч

Боруссия - Бавария - 1:0 (1:0)

Голы

Обамеянг 11 (1:0).

Состав

Боруссия: Бюрки, Бартра, Папастатопулос, Шмельцер (Пулишич, 87), Пищек, Гинтер, Шюррле (Дурм, 69), Гётце (Кастро, 77), Вайгль, Рамос, Обамеянг

Бавария: Нойер, Хуммельс, Лам (Рафинья, 68), Алаба, Боатенг, Алонсо (Саншеш, 74), Алькантара, Киммих (Коста, 58), Рибери, Мюллер, Левандовски

Предупреждения:

Бартра, 19; Гётце, 50; Рамос, 88 - Рибери, 88; Саншеш, 90

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

19 ноября 20:30, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция

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