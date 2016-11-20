Карло Анчелотти: Я доволен игрой, но не результатом
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти
поделился впечатлениями после матча против дортмундской «Боруссии» в чемпионате
Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.
«Мы расстроены тем, что проиграли в этом сложном матче.
Дортмундцы хорошо начали встречу, затем мы смогли вернуться в игру. Спустя 20
минут мы были лучше. Я доволен игрой своей команды против такого сильного
соперника, но не результатом», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Единственный
гол на 11-й минуте забил форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, которому ассистировал
Марио Гетце, вернувшийся в «Боруссию» из «Баварии» минувшим летом.
Благодаря
этой победе «Боруссия» набрала 21 очко и догнала «Кельн» и «Герту». «Бавария»
осталась на втором месте с 24 очками, а единоличным лидером бундеслиги остался
«РБ Лейпциг».
Бундеслига
11-й тур
Боруссия - Бавария - 1:0 (1:0) Обамеянг 11 (1:0). Боруссия: Бюрки, Бартра, Папастатопулос, Шмельцер (Пулишич, 87), Пищек, Гинтер, Шюррле (Дурм, 69), Гётце (Кастро, 77), Вайгль, Рамос, Обамеянг Бавария: Нойер, Хуммельс, Лам (Рафинья, 68), Алаба, Боатенг, Алонсо (Саншеш, 74), Алькантара, Киммих (Коста, 58), Рибери, Мюллер, Левандовски Бартра, 19; Гётце, 50; Рамос, 88 - Рибери, 88; Саншеш, 90 Тобиас Штилер (Германия) 19 ноября 20:30, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Боруссия - Бавария - 1:0 (1:0)
Обамеянг 11 (1:0).
Боруссия: Бюрки, Бартра, Папастатопулос, Шмельцер (Пулишич, 87), Пищек, Гинтер, Шюррле (Дурм, 69), Гётце (Кастро, 77), Вайгль, Рамос, Обамеянг
Бавария: Нойер, Хуммельс, Лам (Рафинья, 68), Алаба, Боатенг, Алонсо (Саншеш, 74), Алькантара, Киммих (Коста, 58), Рибери, Мюллер, Левандовски
Бартра, 19; Гётце, 50; Рамос, 88 - Рибери, 88; Саншеш, 90
Тобиас Штилер (Германия)
19 ноября 20:30, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция