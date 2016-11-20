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Волейболистки краснодарского «Динамо» и вышли в групповой этап ЛЧ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболистки краснодарского «Динамо» дома переиграли белградскую «Визуру» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышли в групповой этап турнира.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Краснодаре, завершилась в трех партиях со счетом 3-0 (25:18, 25:23, 25:23) в пользу хозяек площадки. Игра продолжалась 1 час 21 минуту. Самыми результативными у победительниц стали Виктория Чаплина и Олеся Николаева, набравшие по 13 очков.

Первый матч, прошедший во вторник в Белграде, закончился победой «Визуры» в пяти партиях – 3:2. Таким образом, по сумме двух игр верх в противостоянии взяло «Динамо».

На групповом этапе краснодарская команда сыграет в группе B с «Динамо» московским, швейцарским «Волеро» и румынской «Альбой».
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