Волейболистки краснодарского «Динамо» и вышли в групповой этап ЛЧ
Волейболистки
краснодарского «Динамо» дома переиграли белградскую «Визуру» в ответном матче
третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышли в групповой этап
турнира.
Встреча, состоявшаяся
в субботу в Краснодаре, завершилась в трех партиях со счетом 3-0 (25:18, 25:23,
25:23) в пользу хозяек площадки. Игра продолжалась 1 час 21 минуту. Самыми
результативными у победительниц стали Виктория Чаплина и Олеся Николаева, набравшие
по 13 очков.
Первый матч,
прошедший во вторник в Белграде, закончился победой «Визуры» в пяти партиях –
3:2. Таким образом, по сумме двух игр верх в противостоянии взяло «Динамо».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически