Волейболистки краснодарского «Динамо» и вышли в групповой этап ЛЧ

Волейболистки краснодарского «Динамо» дома переиграли белградскую «Визуру» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышли в групповой этап турнира.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Краснодаре, завершилась в трех партиях со счетом 3-0 (25:18, 25:23, 25:23) в пользу хозяек площадки. Игра продолжалась 1 час 21 минуту. Самыми результативными у победительниц стали Виктория Чаплина и Олеся Николаева, набравшие по 13 очков.

Первый матч, прошедший во вторник в Белграде, закончился победой «Визуры» в пяти партиях – 3:2. Таким образом, по сумме двух игр верх в противостоянии взяло «Динамо».

На групповом этапе краснодарская команда сыграет в группе B с «Динамо» московским, швейцарским «Волеро» и румынской «Альбой».