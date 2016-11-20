Томас Тухель: Когда ты выходишь на ринг против «Баварии», то должен быть готов, что уйдешь с фингалом

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями после матча против «Баварии» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Было очень тяжело. Отрезками мы по-настоящему страдали. Но когда ты выходишь на ринг против «Баварии», то должен быть готовым к тому, что уйдешь с фингалом. Ты должен просто держаться на ногах - это и была наша цель. Мы показали отличную игру», - цитирует Тухеля официальный сайт «Баварии».

Единственный гол на 11-й минуте забил форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, которому ассистировал Марио Гетце, вернувшийся в «Боруссию» из «Баварии» минувшим летом.

Благодаря этой победе «Боруссия» набрала 21 очко и догнала «Кельн» и «Герту». «Бавария» осталась на втором месте с 24 очками, а единоличным лидером бундеслиги остался «РБ Лейпциг».

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