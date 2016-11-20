Томас Тухель: Когда ты выходишь на ринг против «Баварии», то должен быть готов, что уйдешь с фингалом
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился
впечатлениями после матча против «Баварии» в чемпионате Германии. Напомним, что
его команда победила со счетом 1:0.
«Было очень тяжело. Отрезками мы по-настоящему страдали. Но когда
ты выходишь на ринг против «Баварии», то должен быть готовым к тому, что уйдешь
с фингалом. Ты должен просто держаться на ногах - это и была наша цель. Мы
показали отличную игру», - цитирует Тухеля официальный сайт «Баварии».
Единственный
гол на 11-й минуте забил форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, которому ассистировал
Марио Гетце, вернувшийся в «Боруссию» из «Баварии» минувшим летом.
Благодаря
этой победе «Боруссия» набрала 21 очко и догнала «Кельн» и «Герту». «Бавария»
осталась на втором месте с 24 очками, а единоличным лидером бундеслиги остался
«РБ Лейпциг».
Бундеслига
11-й тур
Матч
Боруссия - Бавария - 1:0 (1:0)
Голы
Обамеянг 11 (1:0).
Состав
Боруссия: Бюрки, Бартра, Папастатопулос, Шмельцер (Пулишич, 87), Пищек, Гинтер, Шюррле (Дурм, 69), Гётце (Кастро, 77), Вайгль, Рамос, Обамеянг
Бавария: Нойер, Хуммельс, Лам (Рафинья, 68), Алаба, Боатенг, Алонсо (Саншеш, 74), Алькантара, Киммих (Коста, 58), Рибери, Мюллер, Левандовски
Предупреждения:
Бартра, 19; Гётце, 50; Рамос, 88 - Рибери, 88; Саншеш, 90
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
19 ноября 20:30, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция