Елизавета Туктамышева: Мы движемся вперед шаг за шагом

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, занявшая третье место на этапе «Гран-при» в Пекине, заявила, что довольна своим прогрессом, который она демонстрирует по ходу сезона. Эти слова приводит официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Туктамышева уступила в Китае только своей соотечественнице Елене Радионовой и канадке Кейтлин Осмонд.

«После «Скейт Канада» я вернулась к более сложной произвольной программе, – сказала Туктамышева на пресс-конференции, имея в виду прошлогоднюю произвольную программу «Пер Гюнт», которую она исполняла в Китае. – Впервые я попробовала исполнить два тройных лутца во второй части программы. Мы движемся вперед шаг за шагом».