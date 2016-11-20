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Елизавета Туктамышева: Мы движемся вперед шаг за шагом

Источник:  Международный союз конькобежцевКомментарии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, занявшая третье место на этапе «Гран-при» в Пекине, заявила, что довольна своим прогрессом, который она демонстрирует по ходу сезона. Эти слова приводит официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Туктамышева уступила в Китае только своей соотечественнице Елене Радионовой и канадке Кейтлин Осмонд.

«После «Скейт Канада» я вернулась к более сложной произвольной программе, – сказала Туктамышева на пресс-конференции, имея в виду прошлогоднюю произвольную программу «Пер Гюнт», которую она исполняла в Китае. – Впервые я попробовала исполнить два тройных лутца во второй части программы. Мы движемся вперед шаг за шагом».  

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