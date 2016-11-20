Сергей Воронов: Расстроен, что не попробовал второй четверной и сделал лишний тройной

Бронзовый призер этапа «Гран-при» в Пекине в мужском одиночном катании россиянин Сергей Воронов заявил, что огорчен ошибкой в произвольной программе, когда он сделал лишний тройной тулуп, а также выразил сожаление, что не пошел на второй прыжок в четыре оборота. Слова Воронова приводит официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).



Воронов в Пекине уступил только канадцу Патрику Чану и китайцу Цзинь Бояну. Россиянин без ошибок исполнил произвольную программу, но сделал три тройных тулупа. По правилам один из них не был засчитан.

«В целом это были хорошие соревнования, и я доволен, что попал в тройку сильнейших, – заявил Воронов на пресс-конференции. – Я лишь немного расстроен, что не только не попробовал сделать второй четверной прыжок в произвольной программе, но и исполнил лишний тройной тулуп».