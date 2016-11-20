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«Зенит» разгромил «Кузбасс» и упрочил лидерство в чемпионате России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболисты казанского «Зенита» в домашнем матче девятого тура чемпионата России уверенно обыграли кемеровский «Кузбасс».

Встреча, прошедшая в субботу в Казани, завершилась победой хозяев паркета в трех партиях – 3:0 (25:22, 25:19, 25:16). Матч продолжался менее полутора часов.

Таким образом, «Зенит» одержал девятую победу в чемпионате, набрал 26 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице. На втором месте идет «Локомотив» (21 очко), который в субботу потерял очко в матче с «Газпромом-Югрой» - 3:2 (25:22, 25:19, 24:26, 23:25, 15:11).

На третье место вышло московское «Динамо» (20 очков). Бело-голубые в субботу на выезде в четырех партиях одолели «Югру-Самотлор» - 3:1 (25:27, 25:17, 25:14, 25:19).

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