«Зенит» разгромил «Кузбасс» и упрочил лидерство в чемпионате России
Волейболисты казанского «Зенита» в домашнем матче девятого тура
чемпионата России уверенно обыграли кемеровский «Кузбасс».
Встреча, прошедшая в субботу в Казани, завершилась победой хозяев
паркета в трех партиях – 3:0 (25:22, 25:19, 25:16).
Матч продолжался менее полутора часов.
Таким образом, «Зенит» одержал девятую победу в чемпионате, набрал 26
очков и упрочил лидерство в турнирной таблице. На втором месте идет «Локомотив»
(21 очко), который в субботу потерял очко в матче с «Газпромом-Югрой» - 3:2
(25:22, 25:19, 24:26, 23:25, 15:11).
На третье место вышло московское «Динамо» (20 очков). Бело-голубые в
субботу на выезде в четырех партиях одолели «Югру-Самотлор» - 3:1 (25:27,
25:17, 25:14, 25:19).
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