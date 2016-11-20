Срна согласовал условия контракта с «Барселоной»
Защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна может стать игроком «Барселоны».
Об этом сообщает испанские СМИ.
Как информирует Mundo Deportivo, Срна
вел непрямые переговоры с «Барселоной». Вероятно, он это делал через бывшего
партнера по сборной Хорватии (Срна завершил выступления за сборную) Ивана
Ракитича. У него спросили, готов ли он перейти в «Барселону» и готов ли
президент клуба Ринат Ахметов, как сообщалось раньше, отпустить его без
компенсации. На оба вопроса Дарио ответил утвердительно.
Сообщается, что контракт в случае перехода будет действовать до
конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на сезон. Впрочем, пока «Барселона»
не вступила в переговоры с «Шахтером» о его переходе. Срна надеется, что «Барса»
вскоре сделает официальный запрос.
В текущем сезоне 34-летний Дарио Срна провел 18 матчей за «Шахтер»
и забил один мяч при пяти голевых передачах.