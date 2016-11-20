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Срна согласовал условия контракта с «Барселоной»

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна может стать игроком «Барселоны». Об этом сообщает испанские СМИ.

Как информирует Mundo Deportivo, Срна вел непрямые переговоры с «Барселоной». Вероятно, он это делал через бывшего партнера по сборной Хорватии (Срна завершил выступления за сборную) Ивана Ракитича. У него спросили, готов ли он перейти в «Барселону» и готов ли президент клуба Ринат Ахметов, как сообщалось раньше, отпустить его без компенсации. На оба вопроса Дарио ответил утвердительно.

Сообщается, что контракт в случае перехода будет действовать до конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на сезон. Впрочем, пока «Барселона» не вступила в переговоры с «Шахтером» о его переходе. Срна надеется, что «Барса» вскоре сделает официальный запрос.

В текущем сезоне 34-летний Дарио Срна провел 18 матчей за «Шахтер» и забил один мяч при пяти голевых передачах.

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