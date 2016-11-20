Иско: Горжусь крупной победой над «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Реала» Иско после крупной победы своей команды над земляками из «Атлетико» в выездном матче 12-го тура чемпионата Испании признался, что доволен своей игрой и гордится результатом.

«Я получил неприятный удар в область лодыжки, поэтому в первом тайме действовал не так активно. Нужно пройти медицинское обследование. Мне нравятся такие матчи и, на мой взгляд, сегодня я был хорош.

«Реал» контролировал ход игры и нам удалось создать немало опасных моментов у ворот «Атлетико». После первого гола мы стали уделять больше внимания защите, что позволило нам сохранить свои ворота «на замке».

Очень рад этой победе, поскольку команда всю неделю работала над тактикой. Горжусь сегодняшним результатом», – приводит AS слова Иско.

Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В их составе все три мяча, причем один с пенальти, забил португальский нападающий Криштиану Роналду.

Таким образом, «Реал» одержал пятую победу подряд в чемпионате Испании, набрал 30 очков и увеличил до четырех очков преимущество над «Барселоной», которая занимает второе место. У «Атлетико» осталось 21 очко. Команда Диего Симеоне проиграла второй матч подряд и осталась на пятом месте.