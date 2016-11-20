Диего Симеоне: До пенальти мы играли хорошо
Главный тренер мадридского «Атлетико»
Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в
чемпионате Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.
«Мы играли хорошо до пенальти, назначенного в
наши ворота. После этого нам было тяжело. Мы хорошо начали второй тайм, но
после гола с пенальти игра была закончена. «Реал» играл как обычно, у них
выделялся только Роналду. У них мало что изменилось.
Но соперник играл хорошо, оказывал на нас
давление. Надеюсь, что это поражение поможет нам стать лучше. Этот результат –
большое разочарование для всех нас», - цитирует Симеоне AS.
Встреча,
прошедшая в субботу в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со
счетом 3:0 в пользу гостей. В их составе все три мяча, причем один с пенальти,
забил португальский нападающий Криштиану Роналду.
Таким
образом, «Реал» одержал пятую победу подряд в чемпионате Испании, набрал 30
очков и увеличил до четырех очков преимущество над «Барселоной», которая
занимает второе место. У «Атлетико» осталось 21 очко. Команда Диего Симеоне
проиграла второй матч подряд и осталась на пятом месте.
В матчах следующего тура «Атлетико» 27 ноября в гостях сыграет с «Осасуной», а «Реал» 26 ноября примет «Спортинг».
Матч
Голы
Роналду 23 (0:1). Роналду 71 (0:2 - пен.). Роналду 77 (0:3).
Состав
Атлетико: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Луис, Сауль, Коке, Карраско, Габи (Корреа, 60), Торрес (Гамейро, 61), Гризманн
Реал: Навас, Марсело, Варан, Карвахаль, Начо, Бэйл, Модрич, Васкес (Асенсио, 86), Иско (Бензема, 80), Ковачич, Роналду (Родригес, 84)
Предупреждения:
Габи, 26; Коке, 64; Годин, 70; Корреа, 84 - Роналду, 64; Васкес, 78
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
19 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция