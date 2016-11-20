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Диего Симеоне: До пенальти мы играли хорошо

Источник:  ASКомментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.

«Мы играли хорошо до пенальти, назначенного в наши ворота. После этого нам было тяжело. Мы хорошо начали второй тайм, но после гола с пенальти игра была закончена. «Реал» играл как обычно, у них выделялся только Роналду. У них мало что изменилось.

Но соперник играл хорошо, оказывал на нас давление. Надеюсь, что это поражение поможет нам стать лучше. Этот результат – большое разочарование для всех нас», - цитирует Симеоне AS.

Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В их составе все три мяча, причем один с пенальти, забил португальский нападающий Криштиану Роналду. 

Таким образом, «Реал» одержал пятую победу подряд в чемпионате Испании, набрал 30 очков и увеличил до четырех очков преимущество над «Барселоной», которая занимает второе место. У «Атлетико» осталось 21 очко. Команда Диего Симеоне проиграла второй матч подряд и осталась на пятом месте.

В матчах следующего тура «Атлетико» 27 ноября в гостях сыграет с «Осасуной», а «Реал» 26 ноября примет «Спортинг».

Матч

Атлетико - Реал - 0:3 (0:1)

Голы

Роналду 23 (0:1). Роналду 71 (0:2 - пен.). Роналду 77 (0:3).

Состав

Атлетико: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Луис, Сауль, Коке, Карраско, Габи (Корреа, 60), Торрес (Гамейро, 61), Гризманн

Реал: Навас, Марсело, Варан, Карвахаль, Начо, Бэйл, Модрич, Васкес (Асенсио, 86), Иско (Бензема, 80), Ковачич, Роналду (Родригес, 84)

Предупреждения:

Габи, 26; Коке, 64; Годин, 70; Корреа, 84 - Роналду, 64; Васкес, 78

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

19 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция

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