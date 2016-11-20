Диего Симеоне: До пенальти мы играли хорошо

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.

«Мы играли хорошо до пенальти, назначенного в наши ворота. После этого нам было тяжело. Мы хорошо начали второй тайм, но после гола с пенальти игра была закончена. «Реал» играл как обычно, у них выделялся только Роналду. У них мало что изменилось.

Но соперник играл хорошо, оказывал на нас давление. Надеюсь, что это поражение поможет нам стать лучше. Этот результат – большое разочарование для всех нас», - цитирует Симеоне AS.

Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В их составе все три мяча, причем один с пенальти, забил португальский нападающий Криштиану Роналду.

Таким образом, «Реал» одержал пятую победу подряд в чемпионате Испании, набрал 30 очков и увеличил до четырех очков преимущество над «Барселоной», которая занимает второе место. У «Атлетико» осталось 21 очко. Команда Диего Симеоне проиграла второй матч подряд и осталась на пятом месте.

В матчах следующего тура «Атлетико» 27 ноября в гостях сыграет с «Осасуной», а «Реал» 26 ноября примет «Спортинг».