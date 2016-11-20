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Мужская сборная России по керлингу проиграла швейцарцам на ЧЕ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мужская сборная России по керлингу уступила команде Швейцарии в своем втором матче на чемпионате Европы.

Встреча группового раунда, состоявшаяся в субботу в шотландском Браехеде, завершилась со счетом 6:3 в пользу швейцарцев. В первом матче турнира россияне обыграли итальянцев - 7:3.

В следующем матче, который пройдет в воскресенье, мужская сборная России сыграет с командой Германии.

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