Александр Волков дебютировал в UFC с победы над Джонсоном
Российский боец смешанного стиля Александр Волков одержал победу над американским тяжеловесом Тимоти Джонсоном.
Поединок прошел в рамках турнира UFC в тяжелом весе и продлился три раунда. По их итогам судьи раздельным решением отдали победу россиянину. Счет судейских записок 29-28, 27-30, 29-28.
Таким образом, Волков с победы дебютировал в UFC. Теперь на его счету 27 побед и 6 поражений. На счету Джонсона 10 побед и 3 поражения.
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