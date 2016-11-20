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Александр Волков дебютировал в UFC с победы над Джонсоном

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Российский боец смешанного стиля Александр Волков одержал победу над американским тяжеловесом Тимоти Джонсоном.

Поединок прошел в рамках турнира UFC в тяжелом весе и продлился три раунда. По их итогам судьи раздельным решением отдали победу россиянину. Счет судейских записок 29-28, 27-30, 29-28.

Таким образом, Волков с победы дебютировал в UFC. Теперь на его счету 27 побед и 6 поражений. На счету Джонсона 10 побед и 3 поражения.  

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