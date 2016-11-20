Массимилиано Аллегри: Победа над «Пескарой» не была простой
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри
поделился впечатлениями после матча против «Пескары» в 13-м туре чемпионата
Италии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.
«Мы не должны быть поспешными, владея мячом,
потому что это чревато контратаками соперника. При счете 3:0 нам нужно лучше
контролировать ситуацию, чтобы экономить силы.
Джиджи Буффон играл за сборную, у Миралема Пьянича
ушиб ноги, и я решил дать им отдохнуть сегодня. Я всегда говорю, что титулы выигрываются
благодаря таким матчам, которые приносят важные очки. Прежде всего, я доволен
тем, что мы сыграли «на ноль» в защите.
Доволен Эрнанесом, он хороший профессионал,
хороший парень и всегда показывает достойную игру. Ему нужна уверенность, как и
другим футболистам.
Сегодня команда продемонстрировала скромность и
большое уважение к «Пескаре». Эта игра не была простой, они высоко
прессинговали нас и были хорошо организованы тактически», - цитирует Аллегри Football Italia.
В составе «Юве» отличились Сами Хедира, Марио Манджукич и Эрнанес. Отметим, что тренерский штаб хозяев в этом матче предоставил отдых Джанлуиджи Буффону – ветеран остался в запасе, а место в воротах занял бразилец Нето.
«Ювентус» набрал 33 очка и занимает первое место
в чемпионате Италии. У «Пескары» семь очков и 18-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
13-й тур
Хедира 36 (1:0). Манджукич 63 (2:0). Эрнанес 69 (3:0). Ювентус: Нето, Лихтштайнер (Куадрадо, 25), Эвра, Бонуччи, Алекс, Ругани, Хедира (Стураро, 71), Асамоа, Эрнанес, Манджукич (Кен, 84), Игуаин Пескара: Бизарри, Крешенци, Бираги, Зупарич, Зампано, Кампаньяро (Виттурини, 46), Брюгман, Мемушай, Петтинари (Пепе, 65), Кристанте (Бруно, 76), Капрари Микаэль Фаббри (Италия) 19 ноября 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Хедира 36 (1:0). Манджукич 63 (2:0). Эрнанес 69 (3:0).
Ювентус: Нето, Лихтштайнер (Куадрадо, 25), Эвра, Бонуччи, Алекс, Ругани, Хедира (Стураро, 71), Асамоа, Эрнанес, Манджукич (Кен, 84), Игуаин
Пескара: Бизарри, Крешенци, Бираги, Зупарич, Зампано, Кампаньяро (Виттурини, 46), Брюгман, Мемушай, Петтинари (Пепе, 65), Кристанте (Бруно, 76), Капрари
Микаэль Фаббри (Италия)
19 ноября 22:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция