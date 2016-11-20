Массимилиано Аллегри: Победа над «Пескарой» не была простой

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча против «Пескары» в 13-м туре чемпионата Италии. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

«Мы не должны быть поспешными, владея мячом, потому что это чревато контратаками соперника. При счете 3:0 нам нужно лучше контролировать ситуацию, чтобы экономить силы.

Джиджи Буффон играл за сборную, у Миралема Пьянича ушиб ноги, и я решил дать им отдохнуть сегодня. Я всегда говорю, что титулы выигрываются благодаря таким матчам, которые приносят важные очки. Прежде всего, я доволен тем, что мы сыграли «на ноль» в защите.

Доволен Эрнанесом, он хороший профессионал, хороший парень и всегда показывает достойную игру. Ему нужна уверенность, как и другим футболистам.

Сегодня команда продемонстрировала скромность и большое уважение к «Пескаре». Эта игра не была простой, они высоко прессинговали нас и были хорошо организованы тактически», - цитирует Аллегри Football Italia.

В составе «Юве» отличились Сами Хедира, Марио Манджукич и Эрнанес. Отметим, что тренерский штаб хозяев в этом матче предоставил отдых Джанлуиджи Буффону – ветеран остался в запасе, а место в воротах занял бразилец Нето.

«Ювентус» набрал 33 очка и занимает первое место в чемпионате Италии. У «Пескары» семь очков и 18-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

13-й тур