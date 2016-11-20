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Али Багаутинов проиграл японцу Хоригучи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Али Багаутинов потерпел поражение в Белфасте в рамках шоу UFC Fight Night 99, уступив японцу Киоджи Хоригучи.

Бой продлился три раунда в легкой весовой категории, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хоригучи. Счет всех судейских записок6 30-27 в пользу японца.

Таким образом, на счету Багаутдинова 14 побед и 5 поражений. На счету Хоригучи 18 побед и 2 поражения.

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