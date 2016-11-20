«Краснодар» - «Урал». Начало текстовой трансляции – 14:30 мск

В воскресенье в матче 14-го тура чемпионата России «Краснодар» примет «Урал» из Екатеринбурга.

Их матч пройдет в Краснодаре на новом стадионе «Краснодара» и начнется в 14:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 13 туров у «Краснодара» было 21 очко. Он занимал пятое место в турнирной таблице. У «Урала» было 10 очков. Он шел 13-м.