«Краснодар» - «Урал». Начало текстовой трансляции – 14:30 мск
В воскресенье в матче 14-го
тура чемпионата России «Краснодар» примет «Урал» из Екатеринбурга.
Их матч пройдет в Краснодаре
на новом стадионе «Краснодара» и начнется в 14:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 13 туров у «Краснодара» было 21 очко. Он занимал пятое место в турнирной таблице. У «Урала» было 10 очков. Он шел 13-м.
Матч
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
20 ноября 14:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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