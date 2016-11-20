«Спартак» - «Амкар». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск
В воскресенье в матче 14-го
тура чемпионата России московский «Спартак» примет пермский «Амкар».
Их матч пройдет в Москве на
«Открытие Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт»
проведет текстовую трансляцию матча.
После 13 туров у «Спартака» было 31 очко. Он занимал первое место в турнирной таблице. У «Амкара» было 21 очко. Клуб из Перми шел шестым.
Матч
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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