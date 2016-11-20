«Зенит» - «Крылья Советов». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск
В воскресенье в матче 14-го
тура чемпионата России «Зенит» из Санкт-Петербурга примет «Крылья Советов» из
Самары.
Их матч пройдет в
Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30 по московскому
времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 13 туров у «Зенита» было 28 очков. Он занимал второе место в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» было восемь очков. Волжане занимали последнее, 16-е место.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически