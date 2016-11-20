«Зенит» - «Крылья Советов». Начало текстовой трансляции – 19:30 мск

В воскресенье в матче 14-го тура чемпионата России «Зенит» из Санкт-Петербурга примет «Крылья Советов» из Самары.

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 13 туров у «Зенита» было 28 очков. Он занимал второе место в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» было восемь очков. Волжане занимали последнее, 16-е место.