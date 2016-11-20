«Милан» - «Интер». Начало текстовой трансляции – 22:45 мск

В воскресенье в матче 13-го тура чемпионата Италии сыграют «Милан» и «Интер».

Их матч пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 12 туров у «Милана» было 25 очков. Он занимал третье место в турнирной таблице. У «Интера» было 17 очков. Он шел девятым.