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«Милан» - «Интер». Начало текстовой трансляции – 22:45 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В воскресенье в матче 13-го тура чемпионата Италии сыграют «Милан» и «Интер».

Их матч пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 12 туров у «Милана» было 25 очков. Он занимал третье место в турнирной таблице. У «Интера» было 17 очков. Он шел девятым.

Матч

Милан - Интер

Место и дата

20 ноября 22:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция

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