«Милан» - «Интер». Начало текстовой трансляции – 22:45 мск
В воскресенье в матче 13-го
тура чемпионата Италии сыграют «Милан» и «Интер».
Их матч пройдет в Милане на
стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После 12 туров у «Милана» было 25 очков. Он занимал третье место в турнирной таблице. У «Интера» было 17 очков. Он шел девятым.
Матч
Место и дата
20 ноября 22:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция
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