День в истории. Дмитрию Булыкину – 37 лет!

20 ноября свой 37-й день рождения отмечает бывший нападающий московского «Локомотива», бельгийского «Андерлехта», голландского «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин.

Профессиональную карьеру футболиста Дмитрий Булыкин завершил 31 марта 2016 года. Булыкин играл за московские «Локомотив» и «Динамо», немецкие «Байер» и «Фортуну», бельгийский «Андерлехт», голландские «Ден Хаг», «Аякс» и «Твенте». Последний раз в официальном матче Булыкин выходил на поле в составе нижегородской «Волги», за которую играл в сезоне-2013/14.

Вместе с «Локомотивом» Дмитрий Булыкин трижды выигрывал Кубок России (1996/97, 1999/00, 2000/01), дважды становился серебряным призером чемпионата России (1999, 2000) и один раз бронзовым (1998). В составе «Андерлехта» в сезоне-2008/2009 Булыкин становился вторым в чемпионате Бельгии, а вместе с «Аяксом» в сезоне-2011/2012 выигрывал чемпионат Голландии.

В составе сборной России Дмитрий Булыкин провел 15 матчей и забил семь голов.