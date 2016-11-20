День в истории. Дмитрию Булыкину – 37 лет!
20 ноября свой 37-й день
рождения отмечает бывший нападающий московского «Локомотива», бельгийского
«Андерлехта», голландского «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин.
Профессиональную карьеру
футболиста Дмитрий Булыкин завершил 31 марта 2016 года. Булыкин играл за
московские «Локомотив» и «Динамо», немецкие «Байер» и «Фортуну», бельгийский
«Андерлехт», голландские «Ден Хаг», «Аякс» и «Твенте». Последний раз в
официальном матче Булыкин выходил на поле в составе нижегородской «Волги», за
которую играл в сезоне-2013/14.
Вместе с «Локомотивом» Дмитрий
Булыкин трижды выигрывал Кубок России (1996/97, 1999/00, 2000/01), дважды
становился серебряным призером чемпионата России (1999, 2000) и один раз
бронзовым (1998). В составе «Андерлехта» в сезоне-2008/2009 Булыкин становился
вторым в чемпионате Бельгии, а вместе с «Аяксом» в сезоне-2011/2012 выигрывал
чемпионат Голландии.
В составе сборной
России Дмитрий Булыкин провел 15 матчей и забил семь голов.