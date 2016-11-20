День в истории. Юко Кавагути – 35 лет!

20 ноября свой 35-й день рождения отмечает российская фигуристка японского происхождения Юко Кавагути.

Юко Кавагути родилась 20 ноября 1981 года в Фунабаси, префектура Тиба. В 1999 году Юко переехала в США, а затем, в 2002-м - в Россию. В 2008 году Юко Кавагути подала прошение о принятии российского гражданства, которое в том же году было удовлетворено.

С партнером Александром Смирновым Кавагути становилась чемпионом Европы 2010 и 2015 годов, серебряным (2009, 2011) и бронзовым призером (2008) чемпионатов Европы, бронзовым призером чемпионатов мира (2009, 2010), серебряным призером командного чемпионата мира 2015 года, а также трижды выигрывала чемпионат России (2008—2010).