Российские баскетболистки досрочно вышли на чемпионат Европы-2017
Баскетболистки женской сборной России досрочно гарантировали себе
путевку в финальный турнир чемпионата Европы 2017 года.
В субботу в Курске россиянки в матче отборочного турнира Евробаскета-2017
обыграли команду Швейцарии – 65:56. Россиянки одержали пятую победу в пяти
матчах и с 10 очками возглавляют турнирную таблицу группы F.
После этой победы российская команда досрочно завоевала путевку в
финальный турнир чемпионата Европы, который пройдет в июне 2017 года в Чехии.
Согласно формату, на европейское первенство попадают девять победителей
групп и шесть лучших команд среди занявших вторые места. Еще перед этим туром в
трех группах вторые команды уже имели по два поражения, поэтому сборная России,
даже если финиширует второй, в любом случае опередит их по числу побед.