Российские баскетболистки досрочно вышли на чемпионат Европы-2017

Баскетболистки женской сборной России досрочно гарантировали себе путевку в финальный турнир чемпионата Европы 2017 года.

В субботу в Курске россиянки в матче отборочного турнира Евробаскета-2017 обыграли команду Швейцарии – 65:56. Россиянки одержали пятую победу в пяти матчах и с 10 очками возглавляют турнирную таблицу группы F.

После этой победы российская команда досрочно завоевала путевку в финальный турнир чемпионата Европы, который пройдет в июне 2017 года в Чехии.

Согласно формату, на европейское первенство попадают девять победителей групп и шесть лучших команд среди занявших вторые места. Еще перед этим туром в трех группах вторые команды уже имели по два поражения, поэтому сборная России, даже если финиширует второй, в любом случае опередит их по числу побед.