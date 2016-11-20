Новак Джокович: Нисикори не показал свой лучший теннис

Сербский теннисист Новак Джокович после победы над японцем Кеем Нисикори в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне признал, что соперник не показал лучшей игры.

«Кей определенно был далек сегодня от своего лучшего тенниса, но в этой ситуации мне важно было фокусироваться на собственных действиях и не расслабляться до самого конца», - приводит AFP слова Джоковича.

Джокович в субботу переиграл Нисикори со счетом 6:1, 6:1 и вышел в финал итогового турнира, где встретится с занимающим на данный момент первое место в рейтинге ATP британцем Энди Марреем.