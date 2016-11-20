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«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Нью-Джерси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нью-Джерси».

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе на льду «Стэйплс-центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда. Гости вышли вперед после броска Джона Мура. У «Лос-Анджелеса» после этого по шайбе забросили Алек Мартинес, Таннер Пирсон и Джефф Картер. Ник Лаппин в третьем периоде сократил разницу до минимальной, но Джейк Маззин поразил пустые ворота и остановил окончательный счет матча.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл почти 13 минут, совершил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности по системе «плюс-минус».

Таким образом, «Лос-Анджелес» набрал 19 очков. У «Нью-Джерси» осталось 21 очко.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» 21 ноября в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Анахаймом», а «Нью-Джерси» 22 ноября в 06:30 (мск) на выезде сразится с «Сан-Хосе».

Матч

Лос-Анджелес - Нью-Джерси - 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Голы:

Мур (Буше, Смит-Пелли), 3:38 (0:1). Мартинес (Сетогучи, Дауд), 24:58 (1:1). Пирсон 38:20 (2:1). Картер (Даути, Тоффоли), 40:45 (3:1). Лаппин (Паренто, Беннетт), 57:28 (3:2). Маззин (Кинг), 59:32 (4:2).

Место и дата

20 ноября 00:00, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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