«Лос-Анджелес» одержал волевую победу над «Нью-Джерси»
Хоккеисты «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Нью-Джерси».
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе на льду «Стэйплс-центра»,
завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда. Гости вышли вперед после броска
Джона Мура. У «Лос-Анджелеса» после этого по шайбе забросили Алек Мартинес,
Таннер Пирсон и Джефф Картер. Ник Лаппин в третьем периоде сократил разницу до
минимальной, но Джейк Маззин поразил пустые ворота и остановил окончательный
счет матча.
Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин отыграл почти 13
минут, совершил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем
полезности по системе «плюс-минус».
Таким образом, «Лос-Анджелес» набрал 19 очков. У «Нью-Джерси» осталось
21 очко.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» 21 ноября в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Анахаймом», а «Нью-Джерси» 22 ноября в 06:30 (мск) на выезде сразится с «Сан-Хосе».
Матч
Лос-Анджелес - Нью-Джерси - 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)
Голы:
Мур (Буше, Смит-Пелли), 3:38 (0:1). Мартинес (Сетогучи, Дауд), 24:58 (1:1). Пирсон 38:20 (2:1). Картер (Даути, Тоффоли), 40:45 (3:1). Лаппин (Паренто, Беннетт), 57:28 (3:2). Маззин (Кинг), 59:32 (4:2).
Место и дата
20 ноября 00:00, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция