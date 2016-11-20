Два голевых паса Слепышева помогли «Эдмонтону» обыграть «Даллас»

Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Эдмонтону».

Встреча, прошедшая в Далласе на льду «Америкэн Эйрлайнс-центра», завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Тайлер Питлик и Оскар Клефбом, а Коннор Макдэвид отличился трижды. У хозяев льда по разу отличились Патрик Ивз и Джейми Бенн.

Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев отыграл более 14 минут, нанес один бросок, совершил три силовых приема, отдал две результативные передачи, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Даллас» 22 ноября в 04:30 (мск) примет «Миннесоту», а «Эдмонтон» 22 ноября в 05:00 (мск) дома сыграет с «Чикаго».