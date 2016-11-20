Два голевых паса Слепышева помогли «Эдмонтону» обыграть «Даллас»
Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги проиграли «Эдмонтону».
Встреча, прошедшая в Далласе на льду «Америкэн Эйрлайнс-центра»,
завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили
Тайлер Питлик и Оскар Клефбом, а Коннор Макдэвид отличился трижды. У хозяев
льда по разу отличились Патрик Ивз и Джейми Бенн.
Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев отыграл более 14 минут,
нанес один бросок, совершил три силовых приема, отдал две результативные
передачи, окончив матч с показателем полезности «плюс два».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Даллас» 22 ноября в 04:30 (мск) примет «Миннесоту», а «Эдмонтон» 22 ноября в 05:00 (мск) дома сыграет с «Чикаго».
Матч
Даллас - Эдмонтон - 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Голы:
Макдэвид 2:57 (0:1). Питлик (Хендрикс, Каджула), 11:36 (0:2). Клефбом (Слепышев, Драйзайтль), 25:21 (0:3). Макдэвид (Пулюярви, Беннинг), 26:17 (0:4). Ивз 35:37 (1:4 - бол.). Бенн Д. (Спецца, Клингберг), 36:47 (2:4 - бол.). Макдэвид (Слепышев, Пулюярви), 46:51 (2:5).
Место и дата
20 ноября 03:00, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция