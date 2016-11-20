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Два голевых паса Слепышева помогли «Эдмонтону» обыграть «Даллас»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Эдмонтону».

Встреча, прошедшая в Далласе на льду «Америкэн Эйрлайнс-центра», завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Тайлер Питлик и Оскар Клефбом, а Коннор Макдэвид отличился трижды. У хозяев льда по разу отличились Патрик Ивз и Джейми Бенн.

Российский форвард «Эдмонтона» Антон Слепышев отыграл более 14 минут, нанес один бросок, совершил три силовых приема, отдал две результативные передачи, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Даллас» 22 ноября в 04:30 (мск) примет «Миннесоту», а «Эдмонтон» 22 ноября в 05:00 (мск) дома сыграет с «Чикаго».

Матч

Даллас - Эдмонтон - 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Голы:

Макдэвид 2:57 (0:1). Питлик (Хендрикс, Каджула), 11:36 (0:2). Клефбом (Слепышев, Драйзайтль), 25:21 (0:3). Макдэвид (Пулюярви, Беннинг), 26:17 (0:4). Ивз 35:37 (1:4 - бол.). Бенн Д. (Спецца, Клингберг), 36:47 (2:4 - бол.). Макдэвид (Слепышев, Пулюярви), 46:51 (2:5).

Место и дата

20 ноября 03:00, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

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