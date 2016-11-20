Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар- : -Урал
Футбол  Мидлсбро- : -Челси
Хоккей  Вашингтон- : -Коламбус
Футбол  Спартак- : -Амкар
Футбол  Зенит- : -Крылья Советов
Футбол  Милан- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Два голевых паса Радулова помогли «Монреалю» одолеть «Торонто»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Торонто».

Встреча, прошедшая в Монреале на льду арены «Белл-центра», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Пол Байрон и Алекс Гальченюк. У гостей отличился Вильям Нюландер.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов восстановился после болезни, провел на льду более 14 минут, нанес один бросок, отдал два голевых паса, применил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков отыграл более 24 минут, нанес один бросок, совершил два силовых приема, дважды заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду почти 24 минуты, нанес три броска, совершил три силовых приема, пять раз блокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 26 минут, нанес три броска, совершил четыре силовых приема, дважды заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников провел на льду 10 минут, нанес один бросок, совершил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Монреаль» 23 ноября в 03:30 (мск) примет «Оттаву», а «Торонто» 23 ноября в 03:00 (мск) дома сыграет с «Каролиной».

Матч

Монреаль - Торонто - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы:

Байрон (Уэбер, Радулов), 15:45 (1:0). Гальченюк (Уэбер, Радулов), 20:32 (2:0 - бол.). Нюландер (Комаров, Мэттьюз), 28:47 (2:1 - бол.).

Место и дата

20 ноября 03:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Каролина» обыграла «Монреаль», Марков отдал два голевых пасаХоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Монреаль».«Странное происшествие с Овечкиным и болезнь Радулова». Пять гвоздей НХЛ (видео)«Странное происшествие с Овечкиным и болезнь Радулова». Пять гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.«Монреаль» без Радулова в овертайме уступил «Флориде»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Флоридой» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матч – 4:3 в пользу «Флориды».Алексей Дементьев: Зайцев адаптировался к хоккею НХЛАгент защитника «Торонто» Никиты Зайцева Алексей Дементьев высказался о перспективах российского игрока обороны в НХЛ.Емелин: «Меня ненавидят? Это хорошо!» Интервью самого жесткого защитника НХЛЕмелин: «Меня ненавидят? Это хорошо!» Интервью самого жесткого защитника НХЛКорреспондент «Советского спорта» в Монреале побеседовал с защитником «Канадиенс» Алексеем Емелиным.«Чикаго» обыграл «Монреаль». Марков набрал два очка, Радулов - одноВ матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» обыграли «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:2.«Радулов плюется и болтает, но «Монреалю» с ним повезло». Пять гвоздей (видео)«Радулов плюется и болтает, но «Монреалю» с ним повезло». Пять гвоздей (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.«Монреаль» разгромил «Детройт», Радулов и Марков отдали по пасуХоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уверенно обыграли «Детройт».Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Торонто»Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Торонто».Голевой пас Зайцева помог «Торонто» обыграть «Филадельфию»Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Филадельфии».Павел Буре: Канадцы россиян на льду не уничтожают! Мы с ними на равныхПавел Буре: Канадцы россиян на льду не уничтожают! Мы с ними на равныхЗнаменитый форвард Павел Буре – о соперничестве между Россией и Канадой на уровне лиг и сборных.Павел Буре: Радулов – молодец, сразу стал лидером «Монреаля»Известный форвард Павел Буре прокомментировал выступление в НХЛ форварда «Монреаля» Александра Радулова.«Монреаль» переиграл «Лос-Анджелес», Радулов сделал результативный пас«Монреаль» на своей площадке переиграл «Лос-Анджелес» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Владислав Третьяк: Ковальчук имеет все возможности играть в НХЛ, вопрос в его желанииПрезидент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что нападающий СКА Илья Ковальчук имеет все возможности вернуться в Национальную хоккейную лигу, дело только в его желании.Никита Зайцев: Слышать про себя «новичок» я не люблюЗащитник «Торонто» Никита Зайцев поделился впечатлениями от первых месяцев в НХЛ.Александр Радулов: Мы вышли абсолютно неготовыми на матч с «Коламбусом»Александр Радулов: Мы вышли абсолютно неготовыми на матч с «Коламбусом»Корреспондент «Советского спорта» в Монреале взял интервью у Александра Радулова, отдавшего две передачи в матче с «Бостоном».«Монреаль» обыграл «Бостон», Радулов заработал два очка за результативные передачиМатч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Бостоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Монреаля».«Радулов отдает чудо-пас, а Овечкин гонится за Кросби». 5 гвоздей НХЛ (видео)«Радулов отдает чудо-пас, а Овечкин гонится за Кросби». 5 гвоздей НХЛ (видео)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Шайба Сошникова и пас Зайцева помогли «Торонто» переиграть «Ванкувер»Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Ванкувер».Два очка Маркова и пас Радулова помогли «Монреалю» обыграть «Филадельфию»Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Филадельфии».

Никита Зайцев
Никита Зайцеввсе новости
Андрей Марков
Андрей Марковвсе новости
Алексей Емелин
Алексей Емелинвсе новости
Александр Радулов
Александр Радуловвсе новости

Cпецпредложение