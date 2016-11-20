Два голевых паса Радулова помогли «Монреалю» одолеть «Торонто»

Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Торонто».

Встреча, прошедшая в Монреале на льду арены «Белл-центра», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Пол Байрон и Алекс Гальченюк. У гостей отличился Вильям Нюландер.

Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов восстановился после болезни, провел на льду более 14 минут, нанес один бросок, отдал два голевых паса, применил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Монреаля» Андрей Марков отыграл более 24 минут, нанес один бросок, совершил два силовых приема, дважды заблокировал бросок соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский защитник «Монреаля» Алексей Емелин провел на льду почти 24 минуты, нанес три броска, совершил три силовых приема, пять раз блокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду 26 минут, нанес три броска, совершил четыре силовых приема, дважды заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «минус один».

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников провел на льду 10 минут, нанес один бросок, совершил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Монреаль» 23 ноября в 03:30 (мск) примет «Оттаву», а «Торонто» 23 ноября в 03:00 (мск) дома сыграет с «Каролиной».