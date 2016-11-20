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Гвоздик победил Чилембу техническим нокаутом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик досрочно победил малавийского экс-претендента на титул чемпиона мира Айзека Чилембу.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. В восьмом раунде сославшись на травму руки, угол Чилембы снял боксера с поединка.

Таким образом, теперь на счету Гвоздика 12 побед (10 досрочно), а на счету Чилембы 24 победы (10 досрочно), 5 поражений и 2 ничьих.

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