Гвоздик победил Чилембу техническим нокаутом

Украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик досрочно победил малавийского экс-претендента на титул чемпиона мира Айзека Чилембу.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился досрочно. В восьмом раунде сославшись на травму руки, угол Чилембы снял боксера с поединка.

Таким образом, теперь на счету Гвоздика 12 побед (10 досрочно), а на счету Чилембы 24 победы (10 досрочно), 5 поражений и 2 ничьих.