Гол Тарасенко, два паса Радулова и Федор Емельяненко в Bellator. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать неделю с главных новостей утра воскресенья.

1). Прославленный российский представитель смешанных единоборств Федор Емельяненко подписал контракт на проведение нескольких боев с Bellator. Планируется, что первым соперником россиянина в американском промоушене станет Мэтт Митрион.

2). Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нэшвилл» - 3:1. Голевую точку в этой встрече поставил россиянин Владимир Тарасенко. «Блюзмены» одержали третью победу подряд и продолжили борьбу с «Чикаго» за лидерство в Западной конференции.

3). Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Торонто» - 2:1. Во всех голевых атаках хозяев принял участие восстановившийся после болезни Александр Радулов. Также в этом матче играли россияне Андрей Марков и Алексей Емелин (оба – «Монреаль»), а также Никита Зайцев и Никита Сошников (оба – «Торонто»).

4). Хоккеисты «Далласа» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Эдмонтону» - 2:5. В составе победителей хет-трик окормил Коннор Макдэвид, а Антон Слепышев отдал две голевых передачи.

5). Хоккеисты «Тампы-Бэй» в гостях обыграли «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:0. Эта виктория стала для «Лайтнинг» четвертой подряд. Героем встречи стал российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший все 32 броска в створ.

6). Женская сборная России по баскетболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2017 обыграла команду Швейцарии – 65:56. Россиянки одержали пятую победу в пяти матчах, досрочно пробившись в финальный турнир Евробаскета-2017.

7). Сербский теннисист Новак Джокович разгромил японца Кея Нисикори и вышел в финал итогового турнира АТР в Лондоне. В финале серб встретится с шотландцем Энди Марреея. Финалистки оспорят не только победу на турнире, но и звание первой ракетки по итогам года.

Отметим, что во время матча Джокович – Нисикори на корт пытался прорваться зритель, но его остановила охрана.

8). Российский боец смешанного стиля Александр Волков успешно дебютировал в UFC, одержав победу над американским тяжеловесом Тимоти Джонсоном. Теперь на счету россиянина 27 побед и 6 поражений.

9). Футболисты мадридского «Реала» в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании крупно обыграли земляков из «Атлетико» - 3:0. Все три гола забил Криштиану Роналду. Таким образом, «Реал» одержал пятую победу подряд в чемпионате Испании, набрал 30 очков и увеличил до четырех очков преимущество над «Барселоной», которая занимает второе место.

Благодаря хет-трику Роналду вышел на первое место по числу голов в дерби с «Атлетико». Теперь на счету португальца 18 забитых мячей. Таким образом, Роналду превзошел прежнее достижение, которое принадлежало Альфредо Ди Стефано (17 голов).

10). Защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна согласовал условия контракта с «Барселоной». Сообщается, что контракт в случае перехода будет действовать до конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на сезон. Впрочем, пока «Барселона» не вступила в переговоры с «Шахтером» о его переходе.

11). Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Баварией» в центральном матче 11-го тура бундеслиги. Встреча на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 11-й минуте забил форвард Пьер-Эмерик Обамеянг. «Бавария» осталась на втором месте с 24 очками, а единоличным лидером бундеслиги остался «РБ Лейпциг».

12). «Ювентус» укрепил свое лидерство в чемпионате Италии, разгромил дома в матче 13-го тура «Пескару» со счетом 3:0. В составе хозяев по голу забили Сами Хедира, Марио Манджукич и Эрнанес. Ближайший преследователь «Юве» - «Рома», которая отстает от клуба из Турина на семь очков, но имеет матч в запасе.

Именинники: 20 ноября свой 37-й день рождения отмечает бывший нападающий московского «Локомотива», бельгийского «Андерлехта», голландского «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин. Также в этот день родилась российская фигуристка японского происхождения Юко Кавагути.

Видео дня: Павлюченко отыграл DJ-сет, чтобы помочь больному мальчику

Цитата дня: «У «Спартака» не чемпионский состав, у «Зенита» он сильнее» (Андрей Аршавин)

Блог дня: Помогите дочери Андрея Соломатина! Сам он давно проиграл все, что заработал