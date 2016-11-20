«Сент-Луис» обыграл «Нэшвилл», Тарасенко забросил шайбу

Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нэшвилл».

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Дэвид Перрон, Кайл Бродзяк и Владимир Тарасенко. У гостей отличился Мамйк Рибейро.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел на льду более 16 минут, нанес три броска, один из которых достиг цели, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Таким образом, «Сент-Луис» набрал 23 очка и до трех очков сократил отставание от «Чикаго» в борьбе за лидерство в Западной конференции.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 23 ноября в 03:00 (мск) в гостях сыграет против «Бостона», а «Нэшвилл» 22 ноября в 04:00 (мск) примет «Тампу-Бэй».