«Сент-Луис» обыграл «Нэшвилл», Тарасенко забросил шайбу
Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Нэшвилл».
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась
со счетом 3:1 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Дэвид
Перрон, Кайл Бродзяк и Владимир Тарасенко. У гостей отличился Мамйк Рибейро.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел на льду
более 16 минут, нанес три броска, один из которых достиг цели, один раз
заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».
Таким образом, «Сент-Луис» набрал 23 очка и до трех очков сократил
отставание от «Чикаго» в борьбе за лидерство в Западной конференции.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 23 ноября в 03:00 (мск) в гостях сыграет против «Бостона», а «Нэшвилл» 22 ноября в 04:00 (мск) примет «Тампу-Бэй».