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«Сент-Луис» обыграл «Нэшвилл», Тарасенко забросил шайбу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нэшвилл».

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Дэвид Перрон, Кайл Бродзяк и Владимир Тарасенко. У гостей отличился Мамйк Рибейро.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провел на льду более 16 минут, нанес три броска, один из которых достиг цели, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Таким образом, «Сент-Луис» набрал 23 очка и до трех очков сократил отставание от «Чикаго» в борьбе за лидерство в Западной конференции.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 23 ноября в 03:00 (мск) в гостях сыграет против «Бостона», а «Нэшвилл» 22 ноября в 04:00 (мск) примет «Тампу-Бэй».

Матч

Сент-Луис - Нэшвилл - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы:

Перрон (Баумистер, Шварц), 23:09 (1:0). Рибейро (Саббэн, Смит), 28:59 (1:1 - бол.). Бродзяк (Апшолл), 47:28 (2:1). Тарасенко (Фаббри), 51:36 (3:1).

Место и дата

20 ноября 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

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