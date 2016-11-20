Марко Хук победил Дмитрия Кучера
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Марко Хук переработал в конкурентном поединке украинца Дмитрия Кучера.
Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию, по итогам которой судьи единогласным решением присудили победу Хуку. Счет судейских записок: 119-109, 117-111 и 117-111.
Таким образом, теперь на счету Хука 40 побед (27 досрочно), 3 поражения и 1 ничья. На счету Кучева 24 победы (18 досрочно), 2 поражения и 1 ничья.
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