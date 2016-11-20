Марко Хук победил Дмитрия Кучера

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Федор Лапин: Бой с Каннингемом для Гловацкого будет сложнее, чем с Хуком Тренер польского боксера Кшиштофа Гловацкого Федор Лапин заявил, что американец Стив Каннингем представляет большую опасность для его подопечного, чем Марко Хук.

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Пристыдили Рахима. Мастер-класс Хука для Чахкиева Минувшей ночью в Германии состоялся поединок, в котором немец Марко Хук сумел досрочно победить обидчика Рахима Чахкиева – Олу Афолаби.

Афолаби снялся с боя с Хуком после десятого раунда Немецкий боксер первой тяжелой весовой категории Марко Хук одержал досрочную победу в бою за титул чемпиона мира по версии IBO над британцем Олой Афолаби.

Григорий Дрозд: Буду болеть за Афолаби в бою с Хуком Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе россиянин Григорий Дрозд сделал свой прогноз на четвертый поединок между немцем Марко Хуком и британцем Ола Афолаби, который состоится 27-го февраля в Галле (Германия).

Федор Лапин: Таким боксерам, как Хук, нужно давать возможность реванша Федор Лапин, российский тренер чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе поляка Кшиштофа Гловацкого, считает, что таким боксерам, как немец Марко Хук, следует давать реванш.

Андрей Рябинский: Хук нашим боксерам не интересен Боксеры промоутерской компании «Мир бокса» не будут выходить на ринг против немца Марко Хука. Об этом заявил глава компании Андрей Рябинский.

Федор Лапин: Кудряшов может стать соперником Гловацкого Федор Лапин, тренер польского боксера Кшиштофа Гловацкого, сообщил, что его подопечный после победы над Марко Хуком может встретиться с россиянином Дмитрием Кудряшовым, но пока предложений из России не поступало.

Денис Лебедев: Готов предоставить Хуку шанс снова стать чемпионом Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжёлом весе россиянин Денис Лебедев готов предоставить немцу Марко Хуку шанс снова стать чемпионом мира.

Вадим Корнилов: Гловацкий показал реальный финансовый уровень Хука Менеджер Дениса Лебедева Вадим Корнилов отметил, что реальный уровень Марко Хука показал прошедший бой с поляком Кшиштофа Гловацким, который он проиграл техническим нокаутом.

Кшиштоф Гловацкий нокаутировал Марко Хука, Тарвел свел вничью поединок с Канингемом Немецкий боксер первого тяжелого веса Марко Хук потерял чемпионский пояс по версии WBO в бою с поляком Кшиштофом Гловацким.

Марко Хук: За бои с бомжами платят больше, чем мне за реванш с Лебедевым Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO немец Марко Хук рассказал о том, почему он не согласился на реванш против чемпиона WBA россиянина Дениса Лебедева.

Федор Лапин: Гловацкий имеет хорошие шансы на победу над Хуком Известный тренер Федор Лапин сообщил, что его подопечный Кшиштоф Гловацкий имеет большие шансы на победу в бою с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе немцем Марко Хуком.

Хук проведет поединок против Гловацкого 14 августа в США Как сообщает Boxingscene.com, чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе 30-летний немец Марко Хук проведет очередную защиту своего титула в США.