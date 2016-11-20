Емельяненко проведет бой в Bellator с Митрионом

Прославленный российский представитель смешанных единоборств Федор Емельяненко подписал контракт на проведение нескольких боев с Bellator, сообщается в официальном Instagram Союза ММА России.

Федор Емельяненко проведет следующий поединок в рамках BELLATOR Сегодня на очередном турнире, проводимом под эгидой BELLATOR ,состоялся анонс поединка многократного чемпиона мира по ММА, президента Союза ММА России Федора Емельяненко. Турнир пройдет 18 февраля. Соперником Федора станет Мэтт Митрион #ФедорЕмельяненко #союзммароссии #bellator Фото опубликовано Союз ММА России (@union_mma_of_russia) Ноя 19 2016 в 7:55 PST

Дебют Федора Емельяненко в американском промоушене должен состояться 18 февраля 2017 года в Сан-Хосе на турнире Bellator 172, где соперником россиянина станет американец Мэтт Митрион. На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно.

Напомним, что после возобновления карьеры «Последний Император» провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.