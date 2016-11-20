«Питтсбург» уступил «Баффало», Малкин отдал голевой пас
Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги переиграли «Питтсбург».
Встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра», завершилась
в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. В их составе отличился
Уильям Кэррир, а Кэл О»Райлли реализовал победный буллит. У гостей шайбу
забросил Сидни Кросби.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 22
минуты, нанес четыре броска, отдал голевой пас, отметился одним силовых
приемом, окончив матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 22 ноября в 03:00 (мск) примет «Калгари», а «Питтсбург» 22 ноября в 03:00 (мск) дома сыграет с «Рейнджерс».
Матч
Баффало - Питтсбург - 2:1 Б. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Каррье (Федун), 8:16 (1:0). Кросби (Куниц, Малкин), 45:46 (1:1 - бол.).
Победный буллит:
О'Райлли Р. - 2:1.
Место и дата
20 ноября 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция