«Питтсбург» уступил «Баффало», Малкин отдал голевой пас

Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Питтсбург».

Встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. В их составе отличился Уильям Кэррир, а Кэл О»Райлли реализовал победный буллит. У гостей шайбу забросил Сидни Кросби.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 22 минуты, нанес четыре броска, отдал голевой пас, отметился одним силовых приемом, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 22 ноября в 03:00 (мск) примет «Калгари», а «Питтсбург» 22 ноября в 03:00 (мск) дома сыграет с «Рейнджерс».