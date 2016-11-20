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«Питтсбург» уступил «Баффало», Малкин отдал голевой пас

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Питтсбург».

Встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра», завершилась в серии буллитов со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. В их составе отличился Уильям Кэррир, а Кэл О»Райлли реализовал победный буллит. У гостей шайбу забросил Сидни Кросби.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 22 минуты, нанес четыре броска, отдал голевой пас, отметился одним силовых приемом, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 22 ноября в 03:00 (мск) примет «Калгари», а «Питтсбург» 22 ноября в 03:00 (мск) дома сыграет с «Рейнджерс».

Матч

Баффало - Питтсбург - 2:1 Б. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Каррье (Федун), 8:16 (1:0). Кросби (Куниц, Малкин), 45:46 (1:1 - бол.).

Победный буллит:

О'Райлли Р. - 2:1.

Место и дата

20 ноября 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

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