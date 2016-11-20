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Хабиб Нурмагомедов: Могу с утра до вечера мочу сдавать - я за чистый спорт

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, сколько допинг-проб сдал в этом году. 

- В день боя меня тестировали дважды. До боя мочу взяла атлетическая комиссия Нью-Йорка. После боя пришли люди из USADA. Они вообще каждый день ко мне приходят. Всего у меня было 13 тестов за этот год. 

Главное, чтобы они приходили вовремя, когда я в туалет хочу. А то как бывает: ты только из туалета вышел, а они приходят — и им надо ждать два-три часа, пока ты заново захочешь. И приходится выпивать три-четыре литра воды, чтобы через полчаса захотелось в туалет.

А так — я нормально к этому отношусь. Могу с утра до вечера мочу сдавать — пускай берут и проверяют. Я за чистый спорт. Часто они приходят на тренировки. Я им говорю: «Ждите». Они ждут, при этом не выпускают тебя из поля зрения. Ты пошел на спарринги — и они идут за тобой, - цитирует Нурмагомедова «Матч ТВ». 

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов победил американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205 в Нью-Йорке. Бой продлился все отведенные для него три раунда. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу российскому бойцу. 

Хабиб мог провести бой с чемпионом в легком весе Эдди Альваресом, однако позже руководство UFC приняло решение, что соперником Альвареса на UFC 205 станет Конор Макгрегор. Ирландец взял верх и стал чемпионом в двух весовых категориях. 

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