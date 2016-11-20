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Сергей Ковалев проиграл Андре Уорду в титульном поединке

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фото: HBO
Фото: HBO

Российский боксер Сергей Ковалев не смог защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе в бою с американцем Андре Уордом.

Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. По итогам поединка судьи отдали победу Уорду. Все судьи выставили счет 114-113 в пользу американца, который побывал в нокдауне во втором раунде.

Отметим, что на карточке «Советского спорта» счет получился 117-110 в пользу Ковалева.

Для россиянина это поражение стало первым на профессиональном ринге. Добавим, что по условиям контракта Уорд обязан предоставить Ковалеву реванш.

Таким образом, теперь на счету Ковалева 30 победа (26 досрочно), 1 поражение и 1 ничья. На счету Уорда 31 побед (15 досрочно).

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