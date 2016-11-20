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Футболисты «Мордовии» пишут письмо Путину в связи с долгами клуба

Источник:  «Интересант»Комментарии

22 футболиста «Мордовии» хотят обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с задолженностями по зарплате.

«22 футболиста, у которых задолженность по зарплате тянется с февраля-марта прошлого года, приняли решение обратиться к президенту России Владимиру Путину. Сейчас составляем текст письма», - сообщил «Интересанту»  источник в клубе.

Напомним, глава Республики Мордовия Владимир Волков и его старший советник Станислав Лысов обещали решить вопрос с зарплатами игроков до середины июня этого года. Но не сдержали своего слова. 

После 23 туров «Мордовия» занимает 18-е место в чемпионате ФНЛ.  

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