Футболисты «Мордовии» пишут письмо Путину в связи с долгами клуба

22 футболиста «Мордовии» хотят обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с задолженностями по зарплате.

«22 футболиста, у которых задолженность по зарплате тянется с февраля-марта прошлого года, приняли решение обратиться к президенту России Владимиру Путину. Сейчас составляем текст письма», - сообщил «Интересанту» источник в клубе.

Напомним, глава Республики Мордовия Владимир Волков и его старший советник Станислав Лысов обещали решить вопрос с зарплатами игроков до середины июня этого года. Но не сдержали своего слова.

После 23 туров «Мордовия» занимает 18-е место в чемпионате ФНЛ.