Александр Бубнов: «Уралу» тяжело рассчитывать даже на ничью в матче с «Краснодаром»
Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 14-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Урал».
- «Краснодар» - фаворит, который играет дома, на поле должен вернуться лучший бомбардир чемпионата Смолов. Словом, «Уралу» тяжело рассчитывать даже на ничью. Прогноз - 2:0 в пользу «Краснодара», - цитирует Бубнова Sportbox.
Напомним, что матч состоится сегодня в 14:30 мск в Краснодаре. После 13 туров «быки» занимают шестое место в чемпионате России, «Урал» идет на 13-й строчке.
Матч
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
20 ноября 14:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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