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«Манчестер Сити» готов заплатить за Месси 230 млн евро

Источник:  Daily MirrorКомментарии

«Манчестер Сити» готов заплатить за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 230 миллионов евро, сообщает Daily Mirror.

По информации источника, зарплата аргентинского футболиста в Англии составит 580 тысяч евро в неделю. Ранее сообщалось, что Месси отказался подписывать новый контракт с «Барселоной» и может покинуть испанский клуб. 

Напомним, Месси выступает за основную команды «Барселоны» с 2004 года. За это время футболист выигрывал вместе с командой чемпионат (8 раз), Кубок (4) и Суперкубок Испании (6), Лигу чемпионов (4), Суперкубок УЕФА (3), а также клубный чемпионат мира (3). 

В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел на клубном уровне 14 матчей, забил 16 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 120 млн евро, а его действующий контракт с «Барселоной» рассчитан до 2018 года.

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