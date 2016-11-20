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Сергей Ковалев: Я разъярен и хочу реванша

Источник:  Газета.RuКомментарии

Россиянин Сергей Ковалев, уступивший американцу Андре Уорду в бою за чемпионство по версиям WBO, WBA и IBF, прокомментировал результаты боя. 

- Я не согласен с решением судей. Болельщики со мной солидарны, они освистали судейский вердикт. Я понимаю, что нахожусь в гостях в США и судьи были местными… Это абсурд. Уорд побывал на полу и максимум забрал несколько раундов, все остальное время доминировал я.

Разумеется, я хочу реванша. Но я не считаю себя проигравшим. Я разъярен, - цитирует Ковалева «Газета.Ru». 

Российский боксер Сергей Ковалев не смог защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе в бою с американцем Андре Уордом. Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. По итогам поединка судьи отдали победу Уорду. Все судьи выставили счет 114-113 в пользу американца, который побывал в нокдауне во втором раунде. 

Голосование: Согласны ли вы с решением судей в бою Ковалёв — Уорд?

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