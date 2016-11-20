Сергей Ковалев: Я разъярен и хочу реванша

Россиянин Сергей Ковалев, уступивший американцу Андре Уорду в бою за чемпионство по версиям WBO, WBA и IBF, прокомментировал результаты боя.

- Я не согласен с решением судей. Болельщики со мной солидарны, они освистали судейский вердикт. Я понимаю, что нахожусь в гостях в США и судьи были местными… Это абсурд. Уорд побывал на полу и максимум забрал несколько раундов, все остальное время доминировал я.

Разумеется, я хочу реванша. Но я не считаю себя проигравшим. Я разъярен, - цитирует Ковалева «Газета.Ru».

Российский боксер Сергей Ковалев не смог защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе в бою с американцем Андре Уордом. Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. По итогам поединка судьи отдали победу Уорду. Все судьи выставили счет 114-113 в пользу американца, который побывал в нокдауне во втором раунде.