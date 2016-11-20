Макдэвид сделал первый хет-трик в НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид впервые в своей карьере в НХЛ забросил три шайбы.

В матче с «Далласом» (5:2) 19-летний канадец забил по голу в каждом из периодов и помог команде прервать серию из пяти поражений.

Отметим, что третий гол своему капитану помог забить российский форвард Антон Слепышев, на счету которого две результативные передачи в матче.

Хет-трик позволил Макдэвиду догнать в списке лучших бомбардиров сезона Марка Шайфли и Никиту Кучерова. У всех троих теперь по 22 очка по системе «гол+пас».