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Макдэвид сделал первый хет-трик в НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид впервые в своей карьере в НХЛ забросил три шайбы.

В матче с «Далласом» (5:2) 19-летний канадец забил по голу в каждом из периодов и помог команде прервать серию из пяти поражений.

Отметим, что третий гол своему капитану помог забить российский форвард Антон Слепышев, на счету которого две результативные передачи в матче.

Хет-трик позволил Макдэвиду догнать в списке лучших бомбардиров сезона Марка Шайфли и Никиту Кучерова. У всех троих теперь по 22 очка по системе «гол+пас». 

Матч

Даллас - Эдмонтон - 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Голы:

Макдэвид 2:57 (0:1). Питлик (Хендрикс, Каджула), 11:36 (0:2). Клефбом (Слепышев, Драйзайтль), 25:21 (0:3). Макдэвид (Пулюярви, Беннинг), 26:17 (0:4). Ивз 35:37 (1:4 - бол.). Бенн Д. (Спецца, Клингберг), 36:47 (2:4 - бол.). Макдэвид (Слепышев, Пулюярви), 46:51 (2:5).

Место и дата

20 ноября 03:00, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция

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